Быть или не быть АЭС в Казахстане? Зачем министр энергетики встречался с главой МАГАТЭ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев выступил на 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Он представил доклад об основных направлениях сотрудничества между РК и Международным агентством по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 26 сентября в пресс-службе министерства, Алмасадам Саткалиев принял участие в ежегодной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене. В своем докладе он напомнил о том, что при поддержке агентства в Казахстане наладили производство радиофармпрепаратов, подготавливают кадры в атомной отрасли, а специалисты организации помогают разрабатывать планы по строительству АЭС в стране.

"Министр напомнил, что взаимодействие Казахстана с агентством осуществляется в рамках программы технического сотрудничества. Национальные и региональные проекты, реализованные по указанной программе, оказали большое влияние на решение вопросов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в стране, радиоэкологических проблем и дали мощный импульс для успешного развития сферы мирного использования атомной энергии", – говорится в сообщении министерства.

Алмасадам Саткалиев напомнил, что в марте миссия МАГАТЭ приезжала в Казахстан, чтобы оценить готовность страны к строительству АЭС. Окончательно вопрос о строительстве атомной станции должны решить на референдуме, в соответствии с Посланием президента Касым-Жомарта Токаева.

В Вене глава Минэнерго РК провел встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями американских, китайских и европейских ведомств, отвечающих за развитие мирной атомной энергетики.

Ответы на важные вопросы о возможном строительстве АЭС в Казахстане можно узнать здесь.