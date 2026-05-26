АЭС, иранская ядерная программа и безопасность: что обсудили Токаев и глава МАГАТЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 мая 2026 года Акорда, на встрече обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с агентством, а также актуальные вопросы международной повестки в сфере обеспечения ядерной безопасности.

Президент отметил, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с МАГАТЭ, а также вклад агентства под руководством Рафаэля Гросси в укрепление ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии.

"Ваш первый визит в Казахстан в апреле 2023 года придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Считаю, что в вопросах ядерного разоружения и нераспространения мы говорим на одном языке. В то же время в мире сложилась весьма неоднозначная ситуация, требующая объединения усилий для выработки общих подходов к решению глобальных проблем", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года и ряда документов в области ядерной медицины и науки.

"Рафаэль Гросси высоко оценил неизменную приверженность Казахстана укреплению глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения. Он также отметил международный авторитет Касым-Жомарта Токаева и его последовательную роль в продвижении диалога, ядерной безопасности и многостороннего сотрудничества", – сообщили в Акорде.

Гросси поздравил Казахстан с началом реализации программы развития атомной энергетики, решение о которой было принято по итогам общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

Глава государства заявил о твердой приверженности Казахстана и впредь вносить практический вклад в международные усилия по укреплению ядерной безопасности и межгосударственного доверия.

"В этом контексте Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил готовность нашей страны исключительно в порядке доброй воли содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей. Рафаэль Гросси, отметив роль и практический вклад Казахстана в дело укрепления глобальной ядерной безопасности, выразил поддержку благородным намерениям нашей страны", – отметили в Акорде.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Казахстан обладает необходимым политическим авторитетом, соответствующей инфраструктурой и научно-технической базой для реализации возможных соглашений.

Президент также пожелал Рафаэлю Гросси успехов в выдвижении его кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.

Касым-Жомарт Токаев также наградил Рафаэля Гросси орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Казахстан и МАГАТЭ.

Ранее правительство РК утвердило Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли страны на 2026-2030 годы. По поручению президента в настоящее время идет подготовка к строительству не менее трех АЭС.