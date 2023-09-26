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Алматинке Диане Ивановой, изуродованной мамой и бабушкой, подарили новое лицо

Алматинке Диане Ивановой, изуродованной мамой и бабушкой, подарили новое лицо Фото: pixabay
В Алматы врачи показали итоги преображения Дианы Ивановой после сложной операции. В детстве над ребенком издевались родные мать и бабушка. Теперь хирурги подарили 18-летней девушке новое лицо, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Первого канала "Евразия", второй день рожденье Диане Ивановой устроили в клинике, где два месяца назад провели сложнейшую и первую в Казахстане подобную операцию.

"Я чувствовала радость. Думала, что это шутка какая-то".Диана Иванова

Девушка добавила, что не узнала себя, когда посмотрела в зеркало.

"Я даже сейчас себя не узнаю. Я как из мультика "Барби". Всем огромное спасибо".Диана Иванова

Врачи признаются, что такого результата не ожидали. Но сделали все возможное, чтобы вернуть ей внешность, которую отняли когда-то мать и бабушка. Кроме того, Диане еще вернули слух и обоняние.

"Не ожидал получить такой идеальный результат. Это произошло благодаря команде и современному оборудованию. Все хорошо. Она уверена в себе".Моххамед Шбайр, хирург

Стоит отметить, что рядом в этот день находился главный человек – опекун, заменивший маму. Женщина не смогла сдержать слез.

"Мой ребенок сразу повзрослел. Спасибо. Сделали невероятные вещи. Она очень красивая. Хочется, чтобы ее биологическая мама увидела, что она сделала. И сколько людей исправляли ее ошибку". Надежда Барсукова

Несмотря на то, что долгие годы Диану подвергали систематическим избиениям она перешла в девятый класс и строит планы на будущее. Врачи еще как минимум год будут наблюдать ее в клинике, ей предстоят еще небольшие косметические процедуры. Рубцы почти незаметны.

Жуткая история девочки-инвалида шокировала казахстанцев еще в 2018 году. Над Дианой Ивановой, которая с рождения страдает ДЦП, постоянно издевалась родная мать. Женщина жестоко избивала дочку и продавала ее для сексуальных утех. Кроме того, Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем. Девочка оказалась в реанимации.

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К счастью, у девочки появилась семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая.

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