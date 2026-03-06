Сложную операцию на сердце провели 18-летней жительнице Алматы

В Алматы провели сложную операцию. 18-летняя алматинка получила шанс на новую жизнь, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Международного женского дня в Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней успешно проведена сложная высокотехнологичная операция 18-летней жительнице Алматы с врожденной патологией сердца.

Как сообщили в Минздраве РК, оперативное вмешательство состоялось в рамках мастер-класса российского профессора Российской академии наук, доктора медицинских наук Сергея Артеменко.

"Пациентка поступила в клинику с жалобами на приступы учащенного сердцебиения, головокружение и головные боли, которые беспокоили ее с лета 2025 года", – рассказали в Минздраве.

