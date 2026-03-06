Сложную операцию на сердце провели 18-летней жительнице Алматы
Фото: МЗ РК
В Алматы провели сложную операцию. 18-летняя алматинка получила шанс на новую жизнь, сообщает Zakon.kz.
В преддверии Международного женского дня в Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней успешно проведена сложная высокотехнологичная операция 18-летней жительнице Алматы с врожденной патологией сердца.
Как сообщили в Минздраве РК, оперативное вмешательство состоялось в рамках мастер-класса российского профессора Российской академии наук, доктора медицинских наук Сергея Артеменко.
"Пациентка поступила в клинику с жалобами на приступы учащенного сердцебиения, головокружение и головные боли, которые беспокоили ее с лета 2025 года", – рассказали в Минздраве.
Материал по теме
Мониторинг исполнения договора по закупу медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения
Ранее Минздрав обновил правила разработки и пересмотра клинических протоколов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript