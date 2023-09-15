Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике

В Казахстане ежегодно с 15 сентября по 15 ноября проводится кампания по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – поликлиникам, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения РК ответили на самые актуальные вопросы казахстанцев по прикрепительной кампании.

В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление к поликлинике?

- В случае подачи заявки на прикрепление через портал электронного правительства прикрепление (или мотивированный отказ от прикрепления) осуществляется в течение одного рабочего дня.

Если была подана заявка на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда пациент сможет начать получать там медпомощь?

- Кампания прикрепления ведется с 15 сентября по 15 ноября, а ее результаты вступают в силу с 1 января следующего года.

То есть медицинскую помощь в другой поликлинике (в случае подтверждения данной поликлиникой его заявки на прикрепление) пациент сможет получать с начала нового года. При прикреплении к другой поликлинике от прежней открепление производится автоматически.

Кто может прикрепиться к поликлинике?

- Прикрепиться к поликлинике могут граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (имеющие вид на жительство).

Эта категория граждан имеет право на получение услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе ОСМС.

Также прикрепиться к поликлинике могут трудовые мигранты и члены их семей, временно пребывающие на территории РК, – это граждане стран-участниц ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения).

Для этого им нужно иметь договор добровольного медицинского страхования (полис) или же вмененного медицинского страхования (ВМС) на покрытие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационарной помощи. На основании договоров ДМС или ВМС на ПМСП можно прикрепиться к поликлинике и получать медпомощь, входящую в ГОБМП. При этом трудовые мигранты и члены их семей без договоров ДМС или ВМС на ПМСП не могут получать медицинскую помощь, входящую в ОСМС.

Нужно ли всем гражданам подавать заявку на прикрепление к своей же поликлинике заново, чтобы продолжать там обслуживаться?

- Нет, прикрепленное население будет продолжать получать медицинскую помощь в своей поликлинике.

Граждане остаются прикрепленными к своим прежним медицинским организациям, если не подавали соответствующую заявку.

Члены одной семьи должны быть прикреплены к одному участковому врачу?

- Оказание первичной медико-санитарной помощи строится на принципе семейного наблюдения.

Врачу будет намного легче формировать приверженность к здоровому образу жизни членов данной семьи, предупреждать возможные и лечить уже имеющиеся заболевания. Такой подход при оказании медицинской помощи позволит существенно улучшить ее качество.

Можно ли выбрать поликлинику, расположенную территориально дальше от имеющихся поблизости?

- Так как основной принцип оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – территориальная доступность, пациентам рекомендуется прикрепляться к поликлиникам в пределах шаговой доступности (15-20 минут ходьбы). Преимуществом здесь будет возможность получения медицинской помощи на дому.

В целом, можно выбрать поликлинику не по месту проживания (но в пределах своего пункта проживания или района города). Поэтому рекомендуется прикрепляться к поликлинике, находящейся поблизости.

Можно одновременно быть прикрепленным к нескольким поликлиникам?

- Нет, так как прикрепление осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), граждане могут прикрепиться только к одной поликлинике. При этом открепление от прежней поликлиники будет происходить автоматически.

По каким причинам может быть отклонена заявка на прикрепление к поликлинике?

- Существует несколько причин, по которым могут отказать в прикреплении:

предоставлены недостоверные документы;

пациент проживает в другом городе (поселке, селе);

в данной поликлинике превышено максимальное количество прикрепленного населения на всех участках;

при отсутствии документов, подтверждающих законное право представлять интересы ребенка, которого нужно прикрепить.

Согласно нормативным документам, максимальное количество прикрепленного населения не может превышать:

на одного врача общей практики – 1700 человек смешанного населения (взрослые и дети);

участкового терапевта – 2200 человек взрослого населения;

участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет.

Сколько поликлиник участвует в кампании прикрепления?

- Всего в кампании прикрепления участвуют 624 объекта ПМСП, в которых работает около 13 тыс. участков.

Для сравнения: в 2021 году первичная медико-санитарная помощь по кампании прикрепления была доступна в 521 медицинской организации.

Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

По каким еще причинам можно поменять поликлинику?

- Кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику.

Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

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Также в Минздраве РК рассказали, что вопросы по прикрепительной кампании можно задать в своей поликлинике, обратившись в службу поддержки пациента.

"Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram", – добавили в пресс-службе Минздрава РК.

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