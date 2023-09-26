Где больше всего незастрахованных в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 26 сентября рассказала, жители каких регионов Казахстана чаще всего не имеют медицинского страхования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заявила, что не у всех казахстанцев есть полный доступ к медицинской помощи.

"Наибольшее количество обращений общественности по данным вопросам приходится на города Астану и Алматы, а также на Акмолинскую и Атыраускую области. Кроме того, 3,3 млн человек имеют статус незастрахованных в системе обязательного социального медицинского страхования. Наибольшая их численность наблюдается в Жетысуской области, а также в Алматинской и Жамбылской областях и в Шымкенте", – пояснила глава министерства.

26 сентября премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, на какие недостатки системы здравоохранения чаще всего жалуются казахстанцы.