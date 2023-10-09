Запретить водить машину незастрахованным казахстанцам предложила глава Минздрава

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Министр здравоохранения Ажар Гиният на "правительственном часе" в Мажилисе 9 октября рассказала, как планируют вовлекать более 3,3 млн казахстанцев в систему социального медицинского страхования. В ход могут пойти не только поощрения, но и запреты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что на основе Цифровой карты семьи провели анализ вовлеченности населения в систему обязательного медстрахования. "Сегодня не застрахованы еще более 3,3 млн человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных, и остаются вне системы ОСМС. На основании полученных данных предлагается охватить дополнительно 1,5 млн человек из числа незастрахованных категорий C, D, E за счет бюджетных средств. На данные цели потребуется от 77 млрд тенге с 2025 года до 85 млрд тенге в 2030 году. Данные меры позволят обеспечить уровень охвата не менее 90-95% населения", – сказала глава министерства. По ее словам, сегодня для увеличения охвата системой ОСМС:

внедрен альтернативный механизм вхождения в систему ОСМС для самостоятельных плательщиков путем уплаты взносов за 12 месяцев вперед;

с 1 мая 2023 года внедрено вмененное медицинское страхование для трудовых мигрантов и студентов. Заключено 8497 договоров со страховыми компаниями, ожидаемая сумма поступлений – 41,2 млрд тенге. "С 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан, и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек. Около 1,5 млн человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счет бюджетных средств. Охват – не менее 95% населения к 2026 году. В настоящее время ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. В связи с этим предлагается исключить верхний предел базы (10 МЗП) для исчисления отчислений работодателей. Кроме того, предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия", – заявила Ажар Гиният. В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили слова министра, отметив, что речь идет о выдаче прав на ношение оружия и водительских прав. В Минздраве считают, что такие документы следует оформлять только при условии присутствия гражданина в системе ОСМС. "Эта норма только будет рассмотрена для вовлечения населения в число застрахованных и получения медпомощи. Это распростространенная западная практика, когда все остальные права человеку выдаются только после медстраховки", – отметили в пресс-службе. Ранее 9 сентября экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков прокомментировал свое назначение председателем правления Фонда соцмедстрахования.

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