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Какие новые больницы появятся в Алматы

Какие новые больницы появятся в Алматы Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила нехватку больниц в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства 1 декабря 2023 года в ходе брифинга в южной столице рассказала, как будут решаться вопросы с перегруженными больницами.

"В Алматы не хватает больниц и поликлиник. Те что есть, они сильно загружены. Акиматом при поддержке правительства будут строиться новые", – сказала Ажар Гиният.

По ее словам, в Алатауском районе появится многопрофильная больница с перинатальным центром на 500 коек. Также планируется строительство онкологического центра, который будет оснащен современным оборудованием. На следующий год также здесь будет сдаваться большой научный центр по инфекционным заболеваниям. Его строительство идет успешно.

Министр здравоохранения отметила, что этот центр будет не только лечить больных, но и будет заниматься научной деятельностью, так как рост инфекционных заболеваний является актуальной проблемой.

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