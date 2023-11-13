Туман и ветер прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны с отрогом антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. "С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе ожидается дождь, северо-востоке, востоке страны – осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики. По Казахстану синоптики прогнозируют туманы, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С. В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С. Читайте также Казахстанцы стали чаще учить, возить и развлекать Штраф 542 млн тенге: компания ограничивала реализацию бензина марки АИ-92 и дизтоплива Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане

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