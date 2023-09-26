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Подробности ареста экс-чиновников в Атырау: ущерб составил более одного миллиарда тенге

Подробности ареста экс-чиновников в Атырау: ущерб составил более одного миллиарда тенге Фото: Zakon.kz
Экс-руководителей отдела земельных отношений и отдела архитектуры, а также действующего начальника юридического отдела аппарата акима города Атырау подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Корреспондент Zakon.kz выяснила детали их задержания и уголовного дела.

Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, по уголовному делу проходят три человека.

"Бывшие руководители отдела земельных отношений и отдела архитектуры, и действующего начальника юридического отдела аппарата акима города Атырау подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Данный факт прокуратурой зарегистрирован по п.2 ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст.361 УК (злоупотребление должностными полномочиями)", – отметили в прокуратуре Атырауской области.

Как проинформировали в ведомстве, подозреваемые в преступлении выдавали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в рекреационной зоне, то есть там, где возведение жилых домов запрещено и они не предусмотрены по Генплану города Атырау.

"На некоторых участках идет строительство жилых домов. Все земельные наделы, выданные бывшими чиновниками, арестованы. Ущерб государству составил свыше одного миллиарда тенге. Под стражу взяты двое подозреваемых, третьего поместили под домашний арест", – проинформировали в надзорном органе.

Как отметили в прокуратуре, в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее стало известно, что в Атырау заключили под стражу должностных лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками.

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