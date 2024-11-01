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Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:42 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова говорит, что сейчас многие, кто достиг пенсионного возраста, продолжают работать и получать пенсию и зарплату.

"Особо не хотят уходить с работы, потому что им комфортно – их знания, опыт востребованы и они могут оставаться. В таком случае выплаты из бюджета предлагается приостанавливать, пока они не уйдут на пенсию", – говорит она.

Сэкономленные средства, по ее словам, могут направить на выплату тем, кто желает выйти на пенсию в 55 лет. 

"Это только на стадии обсуждения. Буквально на прошлой неделе мы встречались с экспертами, и определенные есть, скажем так, наработки и они идут на стадии обсуждения. И акимы, и министры являются госслужащими, и могут оставаться по контракту на один год (после достижения пенсионного возраста – Прим. ред.), на один год всего может продлеваться контракт, и они должны будут уходить на пенсию. Вот у меня спросили, буду ли я работать после достижения пенсионного возраста. Я говорю, что собираюсь работать. У меня есть возможность заниматься наукой или преподавать. И, соответственно, я в этих сферах могу работать, и тогда, если я не буду выходить на пенсию и буду работать, то буду жить только на зарплату, без пенсии", – пояснила глава Минтруда.  

Поддержать или нет данную норму, по ее словам, на усмотрении казахстанцев.

"Если все казахстанцы скажут: "О! Классно, если кто на пенсии и работает, не платить пенсию, мы согласны. А кто хочет раньше выйти…" А кто хочет раньше выйти? Это мамы, которые воспитывают детей с инвалидностью, это многодетные мамы, эти лица работающие в опасных и тяжелых условиях труда. Их несколько категорий. Поэтому здесь право выбора за обществом, и общество должно само обсуждать", – резюмировала Жакупова. 

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