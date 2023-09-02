Министром труда назначена Светлана Жакупова

Касым-Жомарт Токаев назначил министром труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Жакупову Светлану Кабыкеновну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в тексте постановления.

С 12 июня 2023 года она занимала должность Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года в Карагандинской области. Окончила в 1991 году Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 – Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала с должности воспитателя группы продленного дня, учителя начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986). В разные годы работала учителем математики средней школы №16, №36 (1991-1995); старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1997-1998); главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, замдиректора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1998-2001).

Также работала директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (2001-2008); и. о. директора, директором Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2011); руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии" (2011-2013); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (19.08.2013-08.2014); замминистра здравоохранения и социального развития РК (13.08.2014-01.2017).

С января 2017 года по сентябрь 2019 года Светлана Жакупова занимала должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Также 2 сентября указами главы государства:

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра;

Ернар Баспаев назначен советником президента;

Асет Иргалиев назначен помощником президента по экономическим вопросам;

Ержан Саденов назначен министром внутренних дел (ранее его место занимал Марат Ахметжанов);

Тамара Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения и назначена заместителем премьер-министра.

Марат Карабаев назначен на должность министра транспорта;

Аида Балаева назначена министром культуры и информации;

Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции.

Также реорганизована структура Администрации президента Казахстана. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева.

