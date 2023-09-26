В Казахстане могут создать единый реестр домашних насильников

В Казахстане планируют создать единый открытый реестр домашних насильников. Об этом журналистам заявил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, сообщает Zakon.kz.

По словам мажилсмена, введение специальных списков в качестве меры контроля домашнего насилия может помочь в создании безопасной среды для женщин и позволит усмирить семейных дебоширов.

"Конечно, необходимо ужесточать ответственность, но у нас нет инфраструктуры для содержания таких лиц. Я предложил разработать так называемый реестр семейных насильников, это будет действенной мерой. У нас уже существуют различные реестры, например, для должников по алиментам или для злоупотребляющих земельными участками, есть кредитное досье в банках и они, действительно, оказывают давление на людей. Они будут пытаться обойти этот реестр, выйти из него", – заявил Бакытжан Базарбек.

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Проблему домашнего насилия в Казахстане поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей и женщин от потенциальных домашних тиранов пока нет.

В мае 2023 года сообщалось, что муж убил супругу во время бракоразводного процесса в Карагандинской области. Накануне также стало известно о другом зверском преступлении: житель Алматы подозревается в убийстве сожительницы и ее детей.