Единый реестр должников будут вести в Казахстане

Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года утвердил Правила ведения Единого реестра должников, сообщает Zakon.kz.

Единый реестр должников (Реестр) – это унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам.

Реестр формируется и ведется при помощи цифровой системы.

После возбуждения исполнительного производства, в том числе в порядке упрощенного производства, сведения о должнике автоматически включаются в реестр.

Сведения о должниках размещаются на официальном сайте уполномоченного органа.

Основаниями для включения сведений в реестр служат:

возбуждение судебным исполнителем исполнительного производства;

возбуждение упрощенного производства;

образование задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей свыше трех месяцев ;

; установление факта неисполнения должником без уважительных причин требований исполнительного документа о порядке общения с ребенком более двух раз подряд.

Не подлежат включению в Реестр исполнительные документы о принятии и отмене мер обеспечения иска.

В реестре содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника либо наименование организации-должника;

орган, выдавший исполнительный документ, дату выдачи и содержание неисполненной обязанности должника;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) судебного исполнителя, направляющего указанные сведения, наименование и адрес территориального отдела или адрес конторы ЧСИ.

Сведения исключаются из реестра территориальным органом в течение трех рабочих дней на основании информации судебного исполнителя, направленной посредством системы электронного документооборота.

Должника исключают из реестра в случаях:

прекращения исполнительного производства;

отсутствия задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей;

исполнения (два и более раза подряд) должником требований исполнительного документа о порядке общения с ребенком;

окончания исполнительного производства, при исполнении им требований исполнительного документа;

истечения срока предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению после его возвращения по основаниям, предусмотренным статьей 48 закона.

Исключение сведений из реестра осуществляется на основании сведений по исполнительному производству, внесенных в цифровую систему и представленных судебным исполнителем подтверждающих документов.

Если исполнительный документ находился на исполнении у нескольких судебных исполнителей, информацию об исключении должника из реестра направляет судебный исполнитель, у которого исполнительный документ находился на исполнении последним.

При исключении сведений из реестра в цифровой системе автоматически формируется соответствующий акт.

Помимо этого, правилами предусмотрена процедура автоматического исключения сведений из реестра.

Исключение сведений о должнике из реестра по исполнительному документу, по которому истек срок предъявления к принудительному исполнению, осуществляется автоматически посредством Цифровой системы и подписывается электронной цифровой подписью руководителя территориального органа либо лица, исполняющего его обязанности, или уполномоченного заместителя руководителя территориального органа.

Автоматическое исключение сведений производится цифровой системой при условии сопоставления следующих сведений исполнительного документа:

номер исполнительного документа;

категория исполнительного документа;

ИИН (БИН) должника;

ИИН (БИН) взыскателя.

После автоматического исключения сведений должника из реестра цифровая система формирует постановление территориального органа об отмене мер принудительного исполнения.

Установлено, что судебный исполнитель обеспечивает введение достоверных сведений в цифровую систему.

Приказ вводится в действие с 25 августа.