#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Право

Единый реестр должников будут вести в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 14:28 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года утвердил Правила ведения Единого реестра должников, сообщает Zakon.kz.

Единый реестр должников (Реестр) – это унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам.

Реестр формируется и ведется при помощи цифровой системы.

После возбуждения исполнительного производства, в том числе в порядке упрощенного производства, сведения о должнике автоматически включаются в реестр.

Сведения о должниках размещаются на официальном сайте уполномоченного органа.

Основаниями для включения сведений в реестр служат:

  • возбуждение судебным исполнителем исполнительного производства;
  • возбуждение упрощенного производства;
  • образование задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей свыше трех месяцев;
  • установление факта неисполнения должником без уважительных причин требований исполнительного документа о порядке общения с ребенком более двух раз подряд.

Не подлежат включению в Реестр исполнительные документы о принятии и отмене мер обеспечения иска.

В реестре содержатся следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника либо наименование организации-должника;
  • орган, выдавший исполнительный документ, дату выдачи и содержание неисполненной обязанности должника;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) судебного исполнителя, направляющего указанные сведения, наименование и адрес территориального отдела или адрес конторы ЧСИ.

Сведения исключаются из реестра территориальным органом в течение трех рабочих дней на основании информации судебного исполнителя, направленной посредством системы электронного документооборота.

Должника исключают из реестра в случаях:

  • прекращения исполнительного производства;
  • отсутствия задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей;
  • исполнения (два и более раза подряд) должником требований исполнительного документа о порядке общения с ребенком;
  • окончания исполнительного производства, при исполнении им требований исполнительного документа;
  • истечения срока предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению после его возвращения по основаниям, предусмотренным статьей 48 закона.

Исключение сведений из реестра осуществляется на основании сведений по исполнительному производству, внесенных в цифровую систему и представленных судебным исполнителем подтверждающих документов.

Если исполнительный документ находился на исполнении у нескольких судебных исполнителей, информацию об исключении должника из реестра направляет судебный исполнитель, у которого исполнительный документ находился на исполнении последним.

При исключении сведений из реестра в цифровой системе автоматически формируется соответствующий акт.

Помимо этого, правилами предусмотрена процедура автоматического исключения сведений из реестра.

Исключение сведений о должнике из реестра по исполнительному документу, по которому истек срок предъявления к принудительному исполнению, осуществляется автоматически посредством Цифровой системы и подписывается электронной цифровой подписью руководителя территориального органа либо лица, исполняющего его обязанности, или уполномоченного заместителя руководителя территориального органа.

Автоматическое исключение сведений производится цифровой системой при условии сопоставления следующих сведений исполнительного документа:

  • номер исполнительного документа;
  • категория исполнительного документа;
  • ИИН (БИН) должника;
  • ИИН (БИН) взыскателя.

После автоматического исключения сведений должника из реестра цифровая система формирует постановление территориального органа об отмене мер принудительного исполнения.

Установлено, что судебный исполнитель обеспечивает введение достоверных сведений в цифровую систему.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
15:34, Сегодня
В Казахстане изменился порядок обращения с некоторыми объектами судебной экспертизы
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
14:37, 03 сентября 2025
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
11:44, 15 июня 2026
В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Сегодня
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Сегодня
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Сегодня
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Сегодня
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: