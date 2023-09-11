Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат Базарбек хочет расследовать подготовку и выделение участков под ИЖС в Казахстане

Депутат Базарбек требует парламентского расследования по выделению участков для ИЖС Фото: freepik
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о намерении провести парламентское расследование по земельным участкам, выделенным под ИЖС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Базарбек заявил, что статистика по реально выданным населению земельным участкам не соответствует тем данным, которые поступают от министерств.

"У меня есть ответы вице-министров, где четко и ясно сказано все. Под ИЖС выделяют деньги, но мы узнаем у граждан, что люди, которые стоят в очереди, не получили участки. А ежегодно выделяют деньги, например в 2022-2023 годах выделили 40-50 млрд тенге, но люди участки не получают. Куда подевались эти деньги? Я получил ответы от вице-министров – по их данным, деньги выделяют, и скоро люди получат участки. Но я по этому вопросу обратился в Генпрокуратуру, и прокуроры проверят сейчас акиматы областей. Это восемь областей – я здесь усматриваю злоупотребление служебными полномочиями", – сказал мажилисмен. 

По его словам, речь идет о Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.

"Итого восемь акиматов, где непонятно куда около 26 млрд тенге исчезли. Сейчас я ознакомился со статистикой республиканского бюджета и выяснил, что там в статистике указываются 47 тысяч земельных участков ежегодно. А в моей статистике, подтвержденной письменными ответами трех вице-министров, говорится, что люди не могут получить свои земельные участки. Мы будем проводить парламентское расследование. Получается, 48 млрд тенге выделили в 2022 году на 51 тысяч земельных участков, но в 2022 году люди фактически получили 26 тысяч земельных участков. Где остальные 24-25 тысяч участков? Это в разных регионах, и сейчас мы ведем уже разговор о 2023-2024 годах, а кто спросит за 2022 год? 25 тысяч участков ведь исчезли", – высказался депутат.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы сообщил, что в рамках формирования качественной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год выделят 446 млрд тенге. Эти деньги пойдут в том числе:

  • на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 1600 жилых домов и 40 тысяч земельных участков, а также на модернизацию 85 км тепловых сетей;
  • на улучшение показателя доступности водоснабжения до 99,5% в городах и 97,8% в селах;
  • на решение жилищных проблем около 7 тысяч очередников из числа социально уязвимых слоев населения;
  • на выплаты некоторым категориям граждан за аренду индивидуального жилищного фонда;
  • на проведение капитального ремонта 234 многоквартирных жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменятся правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.

Читайте также

Депутат Базарбек заявил об угрозах в свой адрес и прокомментировал сожжение своей коляски
Бакытжан Базарбек: Были открытые угрозы в мой адрес
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
тренера сборной Германии уволили
Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления