Депутат Базарбек хочет расследовать подготовку и выделение участков под ИЖС в Казахстане

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о намерении провести парламентское расследование по земельным участкам, выделенным под ИЖС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Базарбек заявил, что статистика по реально выданным населению земельным участкам не соответствует тем данным, которые поступают от министерств.

"У меня есть ответы вице-министров, где четко и ясно сказано все. Под ИЖС выделяют деньги, но мы узнаем у граждан, что люди, которые стоят в очереди, не получили участки. А ежегодно выделяют деньги, например в 2022-2023 годах выделили 40-50 млрд тенге, но люди участки не получают. Куда подевались эти деньги? Я получил ответы от вице-министров – по их данным, деньги выделяют, и скоро люди получат участки. Но я по этому вопросу обратился в Генпрокуратуру, и прокуроры проверят сейчас акиматы областей. Это восемь областей – я здесь усматриваю злоупотребление служебными полномочиями", – сказал мажилисмен.

По его словам, речь идет о Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.

"Итого восемь акиматов, где непонятно куда около 26 млрд тенге исчезли. Сейчас я ознакомился со статистикой республиканского бюджета и выяснил, что там в статистике указываются 47 тысяч земельных участков ежегодно. А в моей статистике, подтвержденной письменными ответами трех вице-министров, говорится, что люди не могут получить свои земельные участки. Мы будем проводить парламентское расследование. Получается, 48 млрд тенге выделили в 2022 году на 51 тысяч земельных участков, но в 2022 году люди фактически получили 26 тысяч земельных участков. Где остальные 24-25 тысяч участков? Это в разных регионах, и сейчас мы ведем уже разговор о 2023-2024 годах, а кто спросит за 2022 год? 25 тысяч участков ведь исчезли", – высказался депутат.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы сообщил, что в рамках формирования качественной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год выделят 446 млрд тенге. Эти деньги пойдут в том числе:



на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 1600 жилых домов и 40 тысяч земельных участков, а также на модернизацию 85 км тепловых сетей;

на улучшение показателя доступности водоснабжения до 99,5% в городах и 97,8% в селах;

на решение жилищных проблем около 7 тысяч очередников из числа социально уязвимых слоев населения;

на выплаты некоторым категориям граждан за аренду индивидуального жилищного фонда;

на проведение капитального ремонта 234 многоквартирных жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменятся правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.