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Мир

Заведующую детсадом уволили из-за того, что в кастрюлях мыли грязные швабры

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 06:29 Фото: Zakon.kz
Местные китайские власти вынесли предупреждения и выговоры 11 чиновникам и уволили весь персонал кухни детского сада после того, как одна из воспитательниц рассказала о несоблюдении санитарных норм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, 30 июня у нескольких детей в детском саду при Нанкинском университете информационных наук и технологий в провинции Цзянсу во время и после обеда наблюдались такие симптомы, как тошнота и рвота.

Родители интересовались гигиеной в детском саду на протяжении всех летних каникул, но официального ответа не получали до сентября.

Ситуация всплыла на поверхность, когда преподавательница физкультуры и инспектор по технике безопасности Ван в столовой рассказала о проблемах в своем аккаунте в социальных сетях.

Она подробно рассказала о различных нарушениях гигиены на кухне детского сада, включая мытье швабр и крышек водостоков в кастрюлях и дезинфекцию москитных сеток в раковинах для приготовления пищи. Также появились обвинения в краже продуктов питания сотрудниками детского сада.

Также сотрудница поделилась с газетой "Синьминь Ивнинг Ньюс" фотографиями сотрудников, причастных к этим антисанитарным условиям. Несмотря на ее неоднократные обращения к директору детского сада, проблемы остались нерешенными.

Первоначально детский сад и местная районная администрация опровергли заявления Ван, обвинив ее в распространении слухов. Однако, после просмотра записей с камер видеонаблюдения, подтвердивших ее заявления, директор детского сада попыталась переложить вину на других, заявив, что Ван дала указание персоналу совершать эти негигиеничные действия.

Стремясь к справедливости, Ван, после увольнения, разоблачила нарушения в работе детского сада. Она призналась, что два дня колебалась, прежде чем предпринять этот шаг, опасаясь, что это поставит под угрозу ее шансы на трудоустройство в этой отрасли.

22 сентября районная администрация сформировала следственную группу, которая подтвердила наличие "серьезных проблем" на кухне детского сада. По итогам расследования были уволены директор, заместитель директора, отвечающий за логистику, и весь персонал кухни.

Кроме того, 11 должностных лиц из районной администрации, районной администрации по регулированию рынка и районного управления образования получили предупреждения и выговоры за неисполнение надзорных обязанностей.

Ван выразила облегчение, увидев это объявление. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу отсутствия уголовной ответственности в отношении директора детского сада.

Ранее мы писали о том, что сотрудник пиццерии стряхивал перхоть в еду посетителей.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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