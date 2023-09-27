В шести городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В среду, 27 сентября, в Алматы и пяти городах Казахстана синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
По сообщению специалистов, в Алматы, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.
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