В шести городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В среду, 27 сентября, в Алматы и пяти городах Казахстана синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

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