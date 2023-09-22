Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

В пятницу, 22 сентября, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в трех городах на западе страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По сообщению специалистов Казгидромета, 22 сентября жителей и гостей Атырау, Актобе и Актау ждут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Накануне синоптики рассказали о штормовой опасности, которая предвидится в столице и 11 регионах Казахстана в пятницу.