Дорогу до Космостанции закрыли в Алматы
Фото: pixabay
Проезд по трассе "Алматы – Космостанция" ограничили для всех автомобилистов, кроме отдельных чиновников, экологов и пограничников, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" 27 сентября, движение ограничили на участке трассы республиканского значения "Алматы – Космостанция" (15-34 км). Ограничение ввели ради безопасности участников движения и поддержания порядка.
Движение закрыто для всех водителей, кроме тех, кому проезд по автодороге необходим для исполнения служебных обязанностей. Проезд разрешен сотрудникам:
- службы Национального парка;
- пограничной заставы;
- научной базы "Космостанция";
- метеорологических и гидрологических служб;
- управления туризма Алматы.
Проезд по закрытому участку допускается строго по списку и на служебном транспорте.
Ранее сообщалось, что в Алматы ограничили движение по улице Жубанова из-за ремонта теплосетей.
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