Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дорогу до Космостанции закрыли в Алматы

Дорогу до Космостанции закрыли в Алматы Фото: pixabay
Проезд по трассе "Алматы – Космостанция" ограничили для всех автомобилистов, кроме отдельных чиновников, экологов и пограничников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" 27 сентября, движение ограничили на участке трассы республиканского значения "Алматы – Космостанция" (15-34 км). Ограничение ввели ради безопасности участников движения и поддержания порядка.

Движение закрыто для всех водителей, кроме тех, кому проезд по автодороге необходим для исполнения служебных обязанностей. Проезд разрешен сотрудникам:

  • службы Национального парка;
  • пограничной заставы;
  • научной базы "Космостанция";
  • метеорологических и гидрологических служб;
  • управления туризма Алматы.

Проезд по закрытому участку допускается строго по списку и на служебном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничили движение по улице Жубанова из-за ремонта теплосетей.

Читайте также

Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше
Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше
В шести городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха
В шести городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха
Антикор наказал двух сельских акимов в Алматинской области
Антикор наказал двух сельских акимов в Алматинской области
Никита Дробны
Казавтожол Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления