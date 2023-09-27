Дорогу до Космостанции закрыли в Алматы

Проезд по трассе "Алматы – Космостанция" ограничили для всех автомобилистов, кроме отдельных чиновников, экологов и пограничников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" 27 сентября, движение ограничили на участке трассы республиканского значения "Алматы – Космостанция" (15-34 км). Ограничение ввели ради безопасности участников движения и поддержания порядка.

Движение закрыто для всех водителей, кроме тех, кому проезд по автодороге необходим для исполнения служебных обязанностей. Проезд разрешен сотрудникам:

службы Национального парка;

пограничной заставы;

научной базы "Космостанция";

метеорологических и гидрологических служб;

управления туризма Алматы.

Проезд по закрытому участку допускается строго по списку и на служебном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничили движение по улице Жубанова из-за ремонта теплосетей.