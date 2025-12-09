Дорогу из Семея в сторону Алматы закрыли из-за непогоды

В области Абай выпал снег: полиция усилила патрулирование, некоторые трассы закрыты, сообщает Zakon.kz.

9 декабря на территории региона выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. В связи с ухудшением погодных условий патрулирование усилено, сообщили в полицейском департаменте. Полиция области несет службу на трассах в усиленном режиме

В ДП также сообщили, что закрыты автодороги в направлении Восточно-Казахстанской области, а также из Семея в сторону Алматы.

"Движение ограничено для всех видов транспорта. Просим жителей области не выезжать без крайней необходимости и соблюдать меры безопасности". ДП области Абай

Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.