Дорогу из Семея в сторону Алматы закрыли из-за непогоды
Фото: freepik
В области Абай выпал снег: полиция усилила патрулирование, некоторые трассы закрыты, сообщает Zakon.kz.
9 декабря на территории региона выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. В связи с ухудшением погодных условий патрулирование усилено, сообщили в полицейском департаменте. Полиция области несет службу на трассах в усиленном режиме
В ДП также сообщили, что закрыты автодороги в направлении Восточно-Казахстанской области, а также из Семея в сторону Алматы.
"Движение ограничено для всех видов транспорта. Просим жителей области не выезжать без крайней необходимости и соблюдать меры безопасности".ДП области Абай
Материал по теме
Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области
Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript