#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
514.74
599.36
6.71
События

Дорогу из Семея в сторону Алматы закрыли из-за непогоды

дорожный знак, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 00:27 Фото: freepik
В области Абай выпал снег: полиция усилила патрулирование, некоторые трассы закрыты, сообщает Zakon.kz.

9 декабря на территории региона выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. В связи с ухудшением погодных условий патрулирование усилено, сообщили в полицейском департаменте. Полиция области несет службу на трассах в усиленном режиме

В ДП также сообщили, что закрыты автодороги в направлении Восточно-Казахстанской области, а также из Семея в сторону Алматы.

"Движение ограничено для всех видов транспорта. Просим жителей области не выезжать без крайней необходимости и соблюдать меры безопасности".ДП области Абай

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 00:27
Движение грузовиков ограничили в Туркестанской области

Ранее выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Еще три трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды
20:28, 30 марта 2024
Еще три трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды
Из-за непогоды закрыли трассы в трех областях Казахстана
19:00, 14 марта 2025
Из-за непогоды закрыли трассы в трех областях Казахстана
Еще несколько дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
00:15, 05 декабря 2023
Еще несколько дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: