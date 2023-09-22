Участок одной из улиц на ночь перекроют в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы на ночь ограничат движение по улице Жубанова западнее улицы Утеген батыра. Об этом 22 сентября Zakon.kz сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Отмечено, что с 22:00 23 сентября до 8:00 24 сентября 2023 года в Ауэзовском районе Алматы будет локально закрыт проезд для автотранспорта по сегменту улицы Жубанова, примыкающему к пешеходному переходу западнее улицы Утеген батыра.
"Временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения плановых работ на электрооборудовании теплосетей, расположенных в названном городском секторе".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в Алматы открыли движение для транспорта по пр. Гагарина. Правда, сделали это с двухнедельным опозданием.
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