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В Алматы ликвидировали шесть стихийных свалок

В Алматы ликвидировали шесть стихийных свалок Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе акимата Алматы сообщили Zakon.kz, что с начала 2023 года в городе организовали и провели 235 коммунальных субботников, вывезли 2653 тонны отходов.

По информации профильных управлений акимата, в городе ликвидировали шесть стихийных свалок.

Специалисты уточнили, что весь мусор вывозится на городской сортировочный комплекс, а также полигоны, расположенные на территории алматинской агломерации.

Речь идет о 440 тыс. тонн твердых бытовых и порядка 130 тыс. тонн строительных отходов ежегодно.

"Акимат Алматы призывает жителей поддерживать чистоту в городе: выбрасывать мусор в урны, проявлять неравнодушие к состоянию окружающей среды, утилизировать отходы согласно их категории".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы ликвидировали шесть стихийных свалок

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что за несанкционированные свалки предусмотрена административная ответственность.

26 сентября Алихан Смаилов на заседании правительства поручил сделать более гибкими тарифы по вывозу мусора, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов.

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