Смаилов о мусоре в Казахстане: Тарифообразование не выдерживает критики

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства 26 сентября 2023 года поручил сделать более гибкими тарифы по вывозу мусора, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. "Мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение. Каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов. Усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок... К сожалению, у нас нет культуры обращения с мусором. Часто люди бросают мусор на улице. Очень сложная ситуация со свалками в селах", – сообщил Алихан Смаилов. Он указал на необходимость выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов. "По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать", – заявил Алихан Смаилов. В этой связи глава Кабмина поручил: акиматам до 1 ноября утвердить программы управления коммунальными отходами,м

министерству экологии совместно с МВД обеспечить внесение законодательных поправок по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах. "Действующая система обращения с отходами, тарифообразование не выдерживает критики. Отрасль нерентабельна, не способна внедрять новые технологии. Следует до конца года выработать новые подходы", – резюмировал Алихан Смаилов. Ранее министр экологии рассказал, как решается проблема со стихийными свалками в Казахстане. Подробности можете прочитать здесь. Читайте также В Минздраве объяснили случаи заражения сибирской язвой в двух областях Казахстана Глава Минздрава о вспышке кори: Оснований закрывать школы нет Стихийные свалки: какой регион Казахстана возглавил антирейтинг

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