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В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"

В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат" Фото: Zakon.kz
22 ноября 2023 года в пресс-службе полиции Алматы заявили Zakon.kz о ликвидации стихийной парковки у автовокзала "Саяхат".

В ведомстве уточнили, что в городе продолжают работу по выявлению нарушений правил парковки и стоянки транспортных средств, а также мест стихийной торговли.

Первый заместитель начальника УП Жетысуского района Дулат Жангабылов отмечает, что это проблема самого крупного мегаполиса.

"Мы должны решить ее общими усилиями, так сказать, сообща. Уверен, это не сложно сделать. Тем более что каждый из нас ежедневно становится очевидцем ряда правонарушений. Нужно активизироваться каждому горожанину. Призываем не закрывать глаза на мелкие нарушения, а своевременно сигнализировать об этом на пульт "102" или посредством информационно-коммуникационных систем. Заверяем, что меры в отношении правонарушителей будут приняты незамедлительно. Ежедневно мы получаем десятки важных сигналов о правонарушениях".Дулат Жангабылов


20 ноября 2023 года Министерство внутренних дел Казахстана объявило широкомасштабную операцию "Правопорядок": вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы.

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