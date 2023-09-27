Дедушка выпал из окна дома престарелых в Алматы: появились новые подробности

В Алматы пенсионер выпал из окна дома престарелых и получил несколько переломов в первый же день пребывания там, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", примерно в 04:30 пенсионер выпал из окна первого этажа в пансионате сестринского ухода.

"Ему необходимо круглосуточное наблюдение, так как он психически нездоров. Мы уже несколько месяцев делаем это посменно. Нам нужно было в это время на два дня отлучиться. В связи с этим мы положили его в данное заведение", – рассказала родственница дедушки.

Заплатившие за 10 дней пребывания родные были уверены, что за пожилым человеком будут смотреть внимательно. У мужчины несколько переломов, а его родные несут финансовые траты.



Сноха утверждает, что скорую вызвали спустя пять часов.

"Перелом пятого ребра, левая сторона и перелом шейки бедра, тоже левая сторона. На следующий день у моего свекра диагностировали уже третий перелом, то есть перелом плеча", – рассказала сноха.

Директор пансионата в свое оправдание утверждает, что родные очень торопились и даже не успели заключить договор. При этом, якобы, они не сообщили сотрудникам пансионата об активности пациента по ночам.

"Меня самой не было. Его родные торопились и даже не сказали, что он страдает деменцией или каким-либо психоневрологическим заболеванием, не оставили лекарств. Знали только о сахарном диабете. Уже к вечеру его поведение усугубилось, он не подчинялся, пытался бежать, еле успокоили", – рассказала директор пансионата.

Родственники пенсионера обратились в полицию с заявлением, причем в первоначальной версии они указали, что мужчину избили. Только после получения видео с камер суть заявления была изменена.

"Данный факт зарегистрирован, направляется в Департамент контроля качества оказания медицинских услуг для того, чтобы там была проведена проверка. И если будет выявлен факт халатности врачей, то в таком случае производство снова поступает в Управление полиции Бостандыкского района с заключением и регистрируется уголовное дело в дальнейшем", – рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сейчас 65-летний пенсионер уже выписался из больницы, но родные поместили его на реабилитацию в другой центр.



"После операции заживает, но деменция, конечно, дает весь произошедший стресс, все эти боли, все это вызывает очень сильное обострение, то есть крики, истерики, все в агрессивной форме. Поэтому справляемся, как можем, сами. Сейчас он находится в реабилитационном центре, где за ним также круглосуточно наблюдают", – рассказала сноха.

Родственники намерены взыскать с центра в судебном порядке все издержки, которые они несут в связи с обострением заболевания и полученными травмами. Встречный иск готовят и представители пансионата.