Начата проверка: пожилой мужчина получил переломы, выпав из окна дома престарелых в Алматы
Фото: pixabay
Пациент дома престарелых по невыясненным причинам выпал из окна учреждения под названием "Забота". Вместо помощи пострадавшего уложили спать, а спустя время у него обнаружили несколько переломов, сообщает Zakon.kz.
Происходящее в доме сестринской помощи "Забота" попало в запись камер наблюдения. Затем кадры оказались в социальных сетях. Судя по ролику, пожилого мужчину подняли с земли сотрудники дома престарелых и отвели в комнату, где уложили спать.
После на кадрах видны обширные гематомы на теле пенсионера, сказано, что у него обнаружили три перелома.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, начата проверка по факту случившегося.
"Материалы производства для исследования обстоятельств дела переданы в Департамент по контролю качества медицинских услуг города Алматы", – сказано в ответе от ДП мегаполиса.
Ранее стало известно, что родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое.
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