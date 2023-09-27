Разрешат ли сменить ИИН пострадавшим от мошенников казахстанцам

Фото: Zakon.kz

Глава Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов в кулуарах Мажилиса 27 сентября ответил на вопрос о том, смогут ли пострадавшие от мошенников казахстанцы сменить ИИН, сообщает Zakon.kz.

Представитель МЦРИАП отметил, что действующее законодательство не предусматривает изменение ИИН. "Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту. Это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы их смените, опять не произойдет утечка? Зачем? Достаточно, наверное, более критично подходить к этому вопросу и быть готовым. Такой опции, как смена ИИН, не будет, это на самом деле бессмысленно". Руслан Абдикаликов Во время обсуждения законопроекта по вопросам информационной безопасности депутат Мажилиса Никита Шаталов напомнил, что на днях в Казнете появилась информация о несанкционированном доступе к персональным данным казахстанцев. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, каким образом личные данные казахстанцев попали в Сеть.

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