ДЧС Астаны возглавил раскритикованный Токаевым бывший вице-министр

Марат Кульдиков назначен новым начальником ДЧС Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 сентября в пресс-службе МЧС РК, глава министерства представил личному составу нового начальника столичного ДЧС. На эту должность назначен Марат Мухаметкалиевич Кульдиков.

"Министр поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Марат Кульдиков родился в 1967 году, окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям РК в 2000 году. С 1989 года работал пожарным, впоследствии возглавлял ДЧС ЗКО, был заместителем председателя и первым зампредседателя комитета по ЧС МВД РК (2016-2019), с 2020-го по 2023 год занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

Марата Кульдикова подверг критике президент РК Касым-Жомарт Токаев после пожара в Абайской области, где погибли 14 человек. После этого вице-министр подал в отставку.