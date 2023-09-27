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ДЧС Астаны возглавил раскритикованный Токаевым бывший вице-министр

Марат Кульдиков назначен новым начальником ДЧС Астаны Фото: пресс-служба МЧС РК
Марат Кульдиков назначен новым начальником ДЧС Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 сентября в пресс-службе МЧС РК, глава министерства представил личному составу нового начальника столичного ДЧС. На эту должность назначен Марат Мухаметкалиевич Кульдиков.

"Министр поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Марат Кульдиков родился в 1967 году, окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям РК в 2000 году. С 1989 года работал пожарным, впоследствии возглавлял ДЧС ЗКО, был заместителем председателя и первым зампредседателя комитета по ЧС МВД РК (2016-2019), с 2020-го по 2023 год занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

Марата Кульдикова подверг критике президент РК Касым-Жомарт Токаев после пожара в Абайской области, где погибли 14 человек. После этого вице-министр подал в отставку.

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