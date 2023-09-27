Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фейк о чудодейственных свойствах репы опровергли в Казахстане

Казахстанцам не советуют переходить на диету из репы Фото: pixabay
Казахстанцев, которые надеялись с помощью репы вылечить астму, подагру и прочие болезни, ждет разочарование: новость о целебных свойствах этого корнеплода оказалась фейком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает StopFake.kz 27 сентября, "новость" о чудодейственных свойствах репы распространилась в казахстанских Telegram-чатах. Автор сообщения утверждал, что репа подходит для лечения астмы, зубной боли, подагры, желудочных заболеваний и других болезней, потому что "питается солнцем через Матушку-Землю".

Специалисты отметили, что доля истины в этом сообщении есть: репа действительно полезна, менее калорийна, чем картофель, а также содержит полезные вещества и витамины. Ее свойства много раз исследовали, но пока у ученых нет никаких надежных доказательств, что этот корнеплод якобы способен снижать кровяное давление и уменьшать риск развития рака. Поэтому переходить на питание одной репой казахстанцам не рекомендуют.

"Утверждения о том, что такая диета может излечить от болезней, бездоказательны. Не существует научных данных, достоверно доказывающих, что репа помогает избавиться от астмы, подагры или чего-либо еще", – предупредили эксперты.

Ранее в Казахстане разоблачили фейк о тайной вакцинации школьников.

Читайте также

Марат Кульдиков назначен новым начальником ДЧС Астаны
ДЧС Астаны возглавил раскритикованный Токаевым бывший вице-министр
5G от Kcell открывает новые возможности для студентов
5G от Kcell открывает новые возможности для студентов
Разрешат ли сменить ИИН пострадавшим от мошенников казахстанцам
Разрешат ли сменить ИИН пострадавшим от мошенников казахстанцам
Никита Дробны
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
исчезновение человечества
Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления