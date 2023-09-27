Фейк о чудодейственных свойствах репы опровергли в Казахстане

Казахстанцев, которые надеялись с помощью репы вылечить астму, подагру и прочие болезни, ждет разочарование: новость о целебных свойствах этого корнеплода оказалась фейком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает StopFake.kz 27 сентября, "новость" о чудодейственных свойствах репы распространилась в казахстанских Telegram-чатах. Автор сообщения утверждал, что репа подходит для лечения астмы, зубной боли, подагры, желудочных заболеваний и других болезней, потому что "питается солнцем через Матушку-Землю".

Специалисты отметили, что доля истины в этом сообщении есть: репа действительно полезна, менее калорийна, чем картофель, а также содержит полезные вещества и витамины. Ее свойства много раз исследовали, но пока у ученых нет никаких надежных доказательств, что этот корнеплод якобы способен снижать кровяное давление и уменьшать риск развития рака. Поэтому переходить на питание одной репой казахстанцам не рекомендуют.

"Утверждения о том, что такая диета может излечить от болезней, бездоказательны. Не существует научных данных, достоверно доказывающих, что репа помогает избавиться от астмы, подагры или чего-либо еще", – предупредили эксперты.

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