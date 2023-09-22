Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Также отмечено, что якобы эти приспособления уже завезли в школы и с их помощью будут тайно вакцинировать детей.
В публикации Stopfake указано, что так называемые вакцинные пластыри разрабатывают ученые на протяжении последних десятилетий. Однако на сегодняшний день нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.
В Министерстве здравоохранения Казахстана подтвердили, что в стране подобных вакцинных пластырей нет.
"Распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком. Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
В ведомстве настоятельно просят не распространять недостоверную (фейковую) информацию, а также призывают пользоваться информацией из официальных источников
Кроме того, в Минздраве напомнили, что вакцинация как детей, так и взрослых без информированного добровольного согласия является незаконной.
Несколько дней ранее в Казнете распространяли фейковое видео о конфликте пограничников Казахстана и России. Позднее в полиции заявили о задержании 52-летнего жителя Костаная – автора фейка.