Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября

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Синоптики рассказали, какой будет погода в столице, Алматы и Шымкенте 28-30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 4-6 тепла. 29 ноября – переменная облачность, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла. 30 ноября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла. Алматы 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла. 29 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла. 30 ноября – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 тепла. Шымкент 28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 21-23 тепла. 29 ноября – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла. 30 ноября – переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 8-10 тепла. Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ближайший дни в Казахстане. Теплая погода на юге страны сменится обильными осадками. Читайте также Уборка снега в Астане озадачила Казнет Пробивка улицы Жубанова в Алматы: аким назвал сроки

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