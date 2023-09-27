Аэропорт Уральска закроют на два дня
Фото: МИИР РК
Международный аэропорт имени Маншук Маметовой города Уральска закроют на два дня в октябре, сообщает Zakon.kz.
Аэропорт закроют из-за ремонта покрытия рулежной дорожки.
"Аэродром будет закрыт с 2:00 8 октября до 5:00 10 октября. 12 октября в резервный день с 1:30 до 17:00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров", – рассказали "Мой Город" в пресс-службе аэропорта.
Сроки ремонта определены с учетом благоприятных погодных условий и снижением количества вылетов.
Также с 23 сентября по 23 октября аэропорт Актау будет работать только во время утренних и вечерних рейсов.
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