Аэропорт Уральска закроют на два дня

Международный аэропорт имени Маншук Маметовой города Уральска закроют на два дня в октябре, сообщает Zakon.kz.

Аэропорт закроют из-за ремонта покрытия рулежной дорожки.

"Аэродром будет закрыт с 2:00 8 октября до 5:00 10 октября. 12 октября в резервный день с 1:30 до 17:00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров", – рассказали "Мой Город" в пресс-службе аэропорта.

Сроки ремонта определены с учетом благоприятных погодных условий и снижением количества вылетов.

Также с 23 сентября по 23 октября аэропорт Актау будет работать только во время утренних и вечерних рейсов.

