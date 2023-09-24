Целый месяц в аэропорту Актау не будет дневных рейсов
Фото: primeminister.kz
С 23 сентября по 23 октября аэропорт Актау будет работать только во время утренних и вечерних рейсов, сообщает Zakon.kz.
Связано это с ремонтом взлетно-посадочной полосы, который планируется проводить с 23 сентября по 23 октября текущего года (ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени), пишет InAktau.
"Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении.
В аэропорту просят пассажиров отнестись к этому с пониманием.
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