Целый месяц в аэропорту Актау не будет дневных рейсов

С 23 сентября по 23 октября аэропорт Актау будет работать только во время утренних и вечерних рейсов, сообщает Zakon.kz.

Связано это с ремонтом взлетно-посадочной полосы, который планируется проводить с 23 сентября по 23 октября текущего года (ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени), пишет InAktau.





"Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении.

В аэропорту просят пассажиров отнестись к этому с пониманием.