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Утром невозможно уехать, а вечером приехать: когда решат проблему с автобусами в Алматы

Когда решат проблему с переполненными автобусами в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Наурызбайского района рассказал, когда решат проблему с переполненными автобусами в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц пожаловалась акиму на нехватку автобусов в микрорайоне Акжар, в частности, на 22 маршруте. По ее словам, население микрорайона значительно выросло, а количество автобусов по-прежнему не увеличивается. 

"Когда заключали договор с "Ба Ту travel", тогда жителей Акжара было 20 тыс., сейчас уже больше 30 тыс., а подвижной состав остается прежним. Они говорят 18 автобусов должно быть на линии, но этих 18 автобусов не бывает. Только сегодня, в связи с вашим приездом сюда, они выгнали их. Автобусы переполненные не только в часы пик, но и после 10-11 часов дня, а вечером невозможно приехать. Это единственный маршрут, который соединяет Акжар с другой частью города. Какая крыша у "Ба Ту travel"? – спросила алматинка.

Аким Алматы Ерболат Досаев заверил, что так называемой "крыши" у этого перевозчика нет. И в прошлом году акимат даже выиграл суд у этой компании.

После руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев добавил, что по 22 маршруту действительно выезжает меньше автобусов – всего 16. Но перевозчик обещает до конца первого полугодия добавить еще четыре автобуса.

"Население выросло на 50% в районе, пересчитайте автобусы. Давайте посмотрим, сколько автобусов выходит. Вы же субсидируете их (про "Ба Ту travel". – Прим. ред.), может, уже пора забрать субсидии, раз не выходят автобусы на маршрут и есть интервалы?" – сказал Ерболат Досаев.

А потом отметил, что потребность в общественном транспорте растет не только в микрорайоне Акжар.

"Я ранее говорил, что при формировании мастер-плана Алматы городу не хватает 800-1000 автобусов, чтобы удовлетворить все текущие и будущие потребности на ближайшие пять лет. Работу эту проводим и надеемся, что в течение 2-3 лет этот вопрос решим", – заверил аким Алматы.

Ранее алматинец предложил акиму увеличить штрафы за выезд на выделенную полосу. Свое предложение он аргументировал низкими штрафами всего в 3 МРП.

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