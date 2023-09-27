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Улицы Караганды затопило после дождя

паводки Фото: скриншот видео
Улицы Караганды затопило после дождей. Ливневая канализация, судя по кадрам из соцсетей, не справилась, сообщает Zakon.kz.

Жители города негодуют и публикуют в Instagram посты с возмущением.

Аким города Мейрам Кожухов в свою очередь решил отчитаться перед горожанами и показать, что работы по ликвидации воды ведутся – акимат занимается открыванием ливневой канализации. Первое видео аким опубликовал на своей личной странице в Instagram в 17:00. На нем можно увидеть, как именно в акимате решили бороться с паводками.

Второе видео в 17:30 – опять без спецтехники для откачки воды, открывают закупорившуюся ливневую канализацию.

Третье видео аким опубликовал в 18:00. На всех трех видео аким показывает, что люди для борьбы с затоплением улиц открывают ливневую канализацию.

"Вода на всех участках спадает. Ливнеприемники работают в полном объеме", - написал аким под последним постом.

Недавно в Карагандинской области впервые за 50 лет заасфальтировали дорогу между селами Мади и Егиндыбулак. Однако жители остались недовольны работами.

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