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Ситуация с пробками ухудшится: Досаева попросили пересмотреть проект БРТ на Райымбека

Досаева попросили пересмотреть проект БРТ по Райымбека Фото: акимат Алматы
Акима Алматы Ерболата Досаева попросили пересмотреть проект БРТ по улице Райымбека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алматинец отметил, что по проспекту Райымбека ежедневно проезжает много машин, образуются пробки. По его словам, с появлением БРТ ситуация только ухудшится.

"Сама улица имеет областное значение, весь Каскелен и Талгар проезжают по этой улице. Там же находится Алтын Орда и оптовка, все жители города закупаются и ездят по этой улице. Если построить БРТ там, то ситуация с пробками только усугубится. Там же и так есть автобусная линия, зачем делать БРТ?" – спросил житель Алматы на встрече акима с жителями Ауэзовского района.

Ерболат Досаев отметил, что линии БРТ на Райымбека необходимы, поэтому проект менять акимат не будет.

"Я БРТ буду делать. Считаю, что это необходимо. Я что из-за оптовки или Алтын Орды не буду развивать город? Это дорога городского значения, города Алматы, а не Талгарского района. BRT не обязательно посередине делать. Я предлагаю вам ознакомиться с проектом, вы посмотрите и все поймете", – ответил аким Алматы.

Более того добавил, что линий БРТ в городе будет гораздо больше.

"Я буду делать приоритет для общественного транспорта. Сегодня общественный транспорт по Райымбека ходит плохо, просто отвратительно", – заключил Ерболат Досаев.

Выделенные полосы БРТ появятся на проспекте Райымбека уже в 2024 году. Общая протяженность БРТ составит 17 км, проект также включает в себя создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алтын Орда".

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