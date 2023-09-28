Количество жалоб на нарушения прав потребителей растет в Казахстане

Ежегодно количество обращений о нарушении прав потребителей в Казахстане увеличивается на 20%. Об этом в кулуарах Мажилиса 28 сентября заявил заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Балыкбаев сообщил, что в 2020 году в уполномоченный орган поступила 21 тысяча жалоб о нарушении прав потребителей, а уже в 2022 году количество обращений выросло до 30,2 тысячи.



"В иных госорганах рост поступивших жалоб составил 11% в сравнении с 2021 годом (тогда поступило 44,8 тысячи жалоб), с 2022 годом (тогда поступило 49,8 тысячи жалоб). Аналогичная ситуация наблюдается с поступлением жалоб в общественные объединения потребителей, что свидетельствует о системных проблемах в сфере защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики", – сказал вице-министр торговли и интеграции.

Чаше всего казахстанские потребители жалуются на нарушения своих прав в сферах:

розничной торговли (48%,14,3 тыс. обращений);

бытовых услуг (19%, 4,7 тыс. обращений);

электронной торговли (9%, 2,6 тыс. обращений).

Наибольший рост произошел в сферах предоставления услуг общественного питания – в 2,8 раза, транспорта и связи – по 2,5 раза, а также в сфере медицинских услуг – в два раза.



