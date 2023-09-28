Штрафовать предпринимателей за нарушение прав потребителей предлагают в Казахстане

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев в Мажилисе заявил, что в Казахстане предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемую в виде штрафа судом в пользу потребителя, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Балыкбаев презентовал проект закона "О защите прав потребителей", направленный на повышение ответственности бизнеса и защиту потребительских прав населения.

"Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемую в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям. Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше", – отметил вице-министр.

Позже в кулуарах он разъяснил данную норму.

"При приобретении некачественного, например, чайника или детской игрушки за небольшую сумму в 10-15 тыс. тенге продавцы относятся к этому, к сожалению, как к маленькой сумме. Мы предлагаем от суммы товара ввести градацию по штрафам – чем меньше сумма товара, тем больше штраф. Ее размер может доходить до 50%. И это уже продавца будет подталкивать к тому, чтобы он спор с потребителем решил сам, потому что если он доведет это до суда и суд навяжет ему штраф, то значит он должен будет возместить и сумму оплаченного товара, и штраф, и расходы, связанные с судом", – пояснил Кайрат Балыкбаев.

Такая норма, по его словам, будет стимулировать продавца на то, чтобы свой спор с потребителем решить до суда. До этого такого инструмента в Казахстане не было.