Кричали и ругались: как прошла встреча жителей Шымкента с новым акимом

Накануне, 4 октября 2023 года, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провел традиционную встречу с населением города. Но она обернулась криками и руганью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, поведением шымкентцев во время встречи с назначенным месяц назад акимом разбирается полиция.

"Во время традиционной встречи акима Шымкента с жителями города было зафиксировано грубое отношение жителей друг к другу и к сотрудникам акимата. В социальных сетях распространяется информация о том, что жители Шымкента "кричат, ругаются…". Вместе с тем многие горожане пытались прорваться на прием без талона и без соблюдения очередности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что внештатная ситуация возникла вследствие большого наплыва населения, которое хотело попасть на прием к Габиту Сыздыкбекову.

Выдачу талонов начали с 8:00, в результате чего к акиму Шымкента записались более 200 человек.

Кроме того, по предварительной записи на прием к различным городским и правоохранительным структурам записались более 350 человек.

"Сейчас данным фактом разбирается полиция", – резюмируется в сообщении.

Также издание в соцсетях опубликовало видео со встречи. Как все прошло, смотрите сами.

В комментариях жители Шымкента высказывали разное мнение: если одни говорили об отсутствии доверия к нынешней власти мегаполиса, то другие вовсе не поняли, почему на встрече население устроило разборки между собой. Также шымкентцы предположили, что после такого новый аким может покинуть свою должность. Но нашлись среди комментаторов и те, кто благодарен Габиту Сыздыкбекову за решение проблем:

"Нет доверия".

"Зачем кричать и ругаться? Можно же разумно".

"Если бы раздали бесплатный плов, было бы круто!

"Главное – чтобы новый аким Шымкента не покинул город".

"Спасибо вам, Габит мырза, многие проблемы помогает решить".

"Айтенов новому акиму очень нехорошее наследство оставил после себя".

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18 сентября 2023 года сообщалось, что жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой. В комментариях к публикации Габита Сыздыкбекова в соцсети горожане попросили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте. Подробнее можете прочитать здесь.