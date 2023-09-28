Досаев пообещал решить проблему с водой в Медеуском районе Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал на встрече с горожанами 28 сентября, как будут решать проблему с нехваткой воды в Медеуском районе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, для обеспечения стабильным водоснабжением жителей микрорайонов "Каменское плато", "Кольсай", "Музтау", а также микрорайона "Юбилейный" сейчас ведут строительство двух новых источников, четырех скважин и накопителей воды.

"Завершение СМР запланировано до конца декабря. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением свыше 20 тысяч жителей микрорайонов "Каменское плато", "Кольсай", "Музтау" и "Юбилейный", – пообещал Ерболат Досаев.

Также в апреле начали строить водопроводные и канализационные сети общей протяженностью 46 км. Завершение работ в микрорайонах "Кольсай", "Кенсай" и по улице Халиуллина запланировано на ноябрь.

"В микрорайоне "Компот" мы работы начали в июле, по улицам Нурмагамбетова, Р. Баглановой, Орманова и части улицы Т. Бигельдинова. Работы завершатся в текущем году. Мы сделаем дорожное покрытие первого уровня. Полностью дороги восстановим весной следующего года", – отметил Ерболат Досаев.

По словам акима, на остальных улицах работы завершат в июле 2024 года. По двум проектам в микрорайоне "Думан" (строительству сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 14 км) и в микрорайоне "Сулусай" (строительству двух скважин, сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью 17 км) получены положительные заключения госэкспертизы. В микрорайоне "Думан" работы начнут в октябре. В микрорайоне "Сулусай" к обустройству скважин приступят в ноябре после проведения конкурсных процедур, а строительство сетей намечено на 2024 год.

Глава города добавил, что в микрорайонах "Алатау" и в районе Малой станицы (на 32 улицах) выход экспертизы по строительству сетей водоснабжения и канализации ожидается в декабре.

В июле часть предгорных районов Алматы осталась без воды. Жителям на протяжении нескольких недель подвозили воду машинами.

Ранее аким предложил пересмотреть нормы потребления и тарифы на воду в Алматы.