"Даже с работы отпрашиваться не пришлось": истории казахстанцев об онлайн-ипотеке

Доступные займы в "Отбасы банке" можно оформить дистанционно. Корреспондент Zakon.kz разузнал подробности цифровизации популярной у населения услуги.

Получение тех или иных услуг онлайн для казахстанцев стало привычным делом. Не обошла цифровизация стороной и рынок банковских услуг. Как подчеркивают сотрудники "Отбасы банка", при оформлении займа прийти в отделение банка заемщику все же придется.

Однако, в отличие от традиционного способа кредитования, клиенту при онлайн-ипотеке потребуется всего два визита.

Процесс строится следующим образом: клиент оставляет заявку на видео-консультацию на сайте банка (www.hcsbk.kz) или в личном кабинете на портале Baspana market (otbasybank.kz). Видеоконсультант связывается с ним и в дальнейшем будет вести этого клиента до самого завершения сделки купли-продажи. На начальном этапе он ответит на все вопросы, поможет выбрать наиболее подходящий клиенту ипотечный продукт, сделает предварительный расчет, сообщи, какие документы необходимо предоставить, и, конечно же, выдаст предварительное одобрение по займу.

Дальше уже клиент сам должен найти квартиру или дом на одобренную банком сумму, произвести оценку, и на это у него есть целый месяц.

При необходимости к видеоконференции можно подключить и созаемщиков. То есть созаемщиком в случае оформления онлайн-ипотеки может стать человек, находящийся в другом городе или даже стране.

При оформлении займа онлайн в банк клиент физически должен прийти только дважды. В первый раз, чтобы сдать документы и подписать договоры. А второй раз – получить график платежей.

Преимущество – клиенту не надо ради всех банковских процедур выезжать из дома, ждать в очередях. Кроме этого, в случае онлайн оформления займа в банке имеется скидка в размере 50% на комиссию за организацию займа, а также отсутствует комиссия за рассмотрение кредита.

Что для этого нужно сделать клиенту:

Оставить заявку на обратный звонок на сайте банка (www.hcsbk.kz) или в личном кабинете на портале Baspana market (otbasybank.kz), или связаться с оператором колл-центра по номеру 300. Пройти предварительное одобрение по кредиту (срок действия предварительного одобрения – 29 дней). Найти подходящее жилье. Сделать оценку недвижимости, обратившись в оценочную компанию. Иметь на депозите в "Отбасы банке" первоначальный взнос в размере 50% от суммы займа (значение ОП депозита должно достигать минимального показателя 2,5). Запустить кредитную заявку, связавшись с оператором по видеозвонку. В случае положительного решения обратиться к нотариусу для заключения договора купли-продажи или к застройщику для подписания договора долевого участи (если жилье покупается на этапе строительства). Прийти в отделение банка для составления и подписания договора займа и залога, графика платежей и оформления страховки.

Онлайн-ипотека в "Отбасы банке" была запущена три года назад. И этот сервис востребован у клиентов "Отбасы банка". В этом году более 1600 человек уже оформили кредиты удаленно, общая сумма одобренных займов составила более 33 млрд тенге.

Клиенты, воспользовавшиеся этой возможностью, отмечают, что сервис легок в использовании, а операторы проявляют высокую квалификацию.

Фото: из личного архива Акжаркына Кожагелдиевой

"Я по работе часто бываю в разъездах, поэтому для меня это был просто идеальный формат ипотеки! Это очень удобно. И всегда со мной на связи была менеджер "Отбасы банка". Заемщица из Шымкента Акжаркын Кожагелдиева

Жительница Костаная Алия Айдарханова тоже до сих пор не может до конца поверить своему счастью.

Фото: из личного архива Алии Айдархановой

"Как только объявили о старте ипотеки "Ұмай", я подала заявку, но на меня денег транша не хватило. Я, конечно, очень расстроилась, думала, что все – теперь мне еще не скоро придется отмечать новоселье. Но продолжала копить. А потом через месяц мне позвонила менеджер, сказала, что видит мою заявку и, если актуально, то можно кредитоваться. Это было очень неожиданно для меня. Мне даже с работы отпрашиваться не пришлось! Все предварительные расчеты, справки и так далее – онлайн. Любой мой вопрос менеджер оперативно объясняла, помогала, советовала", – вспоминает она.

Алия призывает казахстанок верить в себя и свои мечты – они могут сбыться в любой момент.