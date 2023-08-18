В Астане более 40 объектов строили без разрешения
Как пишет пресс-служба акимата города, из 90 объектов 44 организации получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО Nagoya, группа компаний Tumar Group, группа компаний GALAMAT, строительная компания G-Park, ТОО Granite.По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.
Отмечается, что Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:
- 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;
- по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;
- 8 решений судов не вступили в законную силу;
- 42 решения суда находится на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.
"Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения Закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", – отмечается в сообщении.
Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:
- получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;
- участия в проекте банка второго уровня;
- привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).
Со списком недобросовестных застройщиков можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд 10 исков о незаконной передаче земельных участков в горах Алматы.