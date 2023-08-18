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Законодательство РК

В Астане более 40 объектов строили без разрешения

незаконная стройка в Астане Фото: gov.kz
На территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, из 90 объектов 44 организации получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО Nagoya, группа компаний Tumar Group, группа компаний GALAMAT, строительная компания G-Park, ТОО Granite.По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.

Отмечается, что Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

  • 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;
  • по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;
  • 8 решений судов не вступили в законную силу;
  • 42 решения суда находится на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.
"Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения Закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", – отмечается в сообщении.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

  1. получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;
  2. участия в проекте банка второго уровня;
  3. привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

Со списком недобросовестных застройщиков можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд 10 исков о незаконной передаче земельных участков в горах Алматы.

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