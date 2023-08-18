В Астане более 40 объектов строили без разрешения

На территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, из 90 объектов 44 организации получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО Nagoya, группа компаний Tumar Group, группа компаний GALAMAT, строительная компания G-Park, ТОО Granite.По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.

Отмечается, что Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;

по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;

8 решений судов не вступили в законную силу;

42 решения суда находится на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.

"Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения Закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков", – отмечается в сообщении.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

получения гарантии Единого оператора жилищного строительства; участия в проекте банка второго уровня; привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

Со списком недобросовестных застройщиков можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд 10 исков о незаконной передаче земельных участков в горах Алматы.

