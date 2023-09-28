Ерлан Карин о выборах районных акимов: это новый политический опыт для всей Центральной Азии

Большинство кандидатов в выборах на пост сельского акима – самовыдвиженцы, многие из которых никогда не работали акимами. Новый механизм выборов акимов способствует усилению роли местного самоуправления. Об этом высказался государственный советник Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

Карин отметил, что ключевые стратегические инициативы успешно реализованы, особое внимание уделено обновлению ключевых институтов власти. Он подчеркнул, что реформы не проводятся ради самих реформ, а чтобы улучшить работу системы в целом.

С 2021 года в стране начали проводиться прямые выборы сельских акимов. Причем каждый четвертый кандидат является самовыдвиженцем, а более половины уже избранных – ранее не работали акимами. Таким образом, состав сельских акимов постоянно обновляется – за два года избрано около 1 700 сельских акимов. Это происходит не одномоментно, а по завершении полномочий действующих руководителей сел. Ерлан Карин

С 2022 года назначение на должность акима области и города республиканского значения происходит только после обязательной процедуры голосования депутатов маслихатов по не менее, чем двум кандидатурам.

В нынешнем году, буквально сейчас, проходит избирательная кампания по выборам районных и городских акимов в пилотном режиме. В ноябре во всех 17 областях страны прямым голосованием будут избраны акимы 42 районов и трех городов областного значения. Это, безусловно, новый политический опыт, – отмечает Ерлан Карин.

По словам Ерлана Карина, выборы акимов – новый политический опыт как для Казахстана, так и для всего Центрально-Азиатского региона.

Таким образом, фактически чуть ли не каждое воскресенье в том или ином регионе проводятся выборы. То есть конкурентные выборы сегодня уже стали привычным, неотъемлемым элементом политического процесса в нашей стране. Государственный секретарь РК

Госсекретарь Казахстана добавил, что все реформы тщательно изучаются и анализируются, и будут корректироваться по мере необходимости, подчеркивая важность взвешенного и вдумчивого подхода к политическим изменениям в стране.

Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в первое воскресенье ноября – 5 ноября 2023 года. Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров рассказал, что дата определена на основании решения, принятого маслихатами.