Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения
Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров 14 сентября 2023 года рассказал, когда в стране пройдут выборы акимов районов и городов областного значения, сообщает Zakon.kz.
Он уточнил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в пилотных регионах страны.
"Выборы акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах Казахстана пройдут 5 ноября 2023 года. Выборы состоятся в трех городах и 42 районах".Нурлан Абдиров
Фото: скриншот видео
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1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он отметил, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Подробнее читайте по ссылке выше.
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