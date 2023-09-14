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Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения

Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров 14 сентября 2023 года рассказал, когда в стране пройдут выборы акимов районов и городов областного значения, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в пилотных регионах страны.

"Выборы акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах Казахстана пройдут 5 ноября 2023 года. Выборы состоятся в трех городах и 42 районах".Нурлан Абдиров
Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения

Фото: скриншот видео

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Казахстанцы будут сами выбирать акимов городов областного значения

1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он отметил, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Подробнее читайте по ссылке выше.

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