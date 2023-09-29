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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Казгидромете сообщили, что 29 сентября в пятницу в Казахстане ожидаются заморозки, высокая пожарная опасность и туман, передает Zakon.kz

Так, на востоке Атырауской, на севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный днем на юге области порывы 18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В областном центре ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау ожидается гроза, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

29 сентября-01 октября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу.

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Елена Вебер
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