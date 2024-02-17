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Ветер и заморозки: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

мороз Фото: pexels
"Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана в девяти областях республики. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются заморозки, усиление ветра и туман, сообщает Zakon.kz.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 м/с.

В горах Алматинской области временами ожидается туман. На большей части области ночью ожидается сильный мороз до -25°C. В Алматы и Конаеве также ночью ожидается сильный мороз -25°C.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный снег.

В Актюбинской области ожидается ветер до 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер до 25 м/с. В Кызылорде ожидается ветер до 15-20 м/с.

Днем на юге Улытауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз до -35°C.

Ночью на большей части Карагандинской области сохраняется сильный мороз -35-38°C. В Караганде ночью ожидается сильный мороз до -35°C.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.

С 21.00 часов 17 февраля до 21.00 часа 18 февраля по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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