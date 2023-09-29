Кто получил вакантные образовательные гранты в Казахстане

Опубликован список абитуриентов, которые получили вакантные гранты на обучение в вузах Казахстана, оставшиеся после конкурса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК 29 сентября, государственные образовательные гранты получили более 4 тыс. абитуриентов.

"Согласно решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании", – говорится в сообщении министерства.

Приложение к приказу, в котором перечислены все обладатели вакантных грантов, можно скачать здесь.

Больше всего грантов присудили по педагогическим и инженерным специальностям, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".

Ранее был опубликован список присужденных образовательных грантов на 2023 год.