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Кто получил вакантные образовательные гранты в Казахстане

Кто получил вакантные образовательные гранты в Казахстане Фото: Zakon.kz
Опубликован список абитуриентов, которые получили вакантные гранты на обучение в вузах Казахстана, оставшиеся после конкурса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК 29 сентября, государственные образовательные гранты получили более 4 тыс. абитуриентов.

"Согласно решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании", – говорится в сообщении министерства.

Приложение к приказу, в котором перечислены все обладатели вакантных грантов, можно скачать здесь.

Больше всего грантов присудили по педагогическим и инженерным специальностям, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".

Ранее был опубликован список присужденных образовательных грантов на 2023 год.

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