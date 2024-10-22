Опубликован список солдат-срочников, получивших образовательные гранты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны Казахстана сегодня, 22 октября 2024 года, опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.
По данным оборонного ведомства, на 1,5 тыс. мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. В частности, в конкурсе участвовали солдаты от:
- Минобороны – 8169;
- Национальной гвардии – 6441;
- Министерства по ЧС – 315;
- Пограничной службы – 2715;
- Службы государственной охраны – 287.
"Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат".Пресс-служба МО РК
Фото: gov.kz
С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, вы можете ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что в Казахстане более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году. Позднее в Минобороны Казахстана объяснили, почему увеличили количество призывников.
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