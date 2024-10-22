Опубликован список солдат-срочников, получивших образовательные гранты

Министерство обороны Казахстана сегодня, 22 октября 2024 года, опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

По данным оборонного ведомства, на 1,5 тыс. мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. В частности, в конкурсе участвовали солдаты от:

Минобороны – 8169;

Национальной гвардии – 6441;

Министерства по ЧС – 315;

Пограничной службы – 2715;

Службы государственной охраны – 287.

"Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат". Пресс-служба МО РК

Фото: gov.kz

С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, вы можете ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что в Казахстане более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году. Позднее в Минобороны Казахстана объяснили, почему увеличили количество призывников.