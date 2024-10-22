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Опубликован список солдат-срочников, получивших образовательные гранты

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны Казахстана сегодня, 22 октября 2024 года, опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

По данным оборонного ведомства, на 1,5 тыс. мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. В частности, в конкурсе участвовали солдаты от:

  • Минобороны – 8169;
  • Национальной гвардии – 6441;
  • Министерства по ЧС – 315;
  • Пограничной службы – 2715;
  • Службы государственной охраны – 287.
"Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат".Пресс-служба МО РК
Бесплатное образование: опубликован список военнослужащих срочной службы, получивших гранты, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 09:14

Фото: gov.kz

С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, вы можете ознакомиться по ссылке.

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Ранее стало известно, что в Казахстане более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году. Позднее в Минобороны Казахстана объяснили, почему увеличили количество призывников.

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