Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые дни октября

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Синоптики предоставили прогноз погоды в трех мегаполисах на 30 сентября и 1-2 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 сентября – переменная облачность, утром и днем временами дождь. Ветер юго-западный, ночью 1-6, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С. 1 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С. 2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С. Алматы 30 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. 1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. 2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С. Шымкент 30 сентября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-восточный с переводом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С. 1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. 2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. Читайте также Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями Мощные взрывы напугали жителей Талдыкоргана Электроснабжение садоводческих коллективов "Геолог" и "Теплосеть" восстановлено

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