Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые дни октября

Какой будет погода в первые дни октября в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в трех мегаполисах на 30 сентября и 1-2 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

30 сентября – переменная облачность, утром и днем временами дождь. Ветер юго-западный, ночью 1-6, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

1 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

Алматы

30 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Шымкент

30 сентября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-восточный с переводом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

Читайте также

Казахстан Автобусы дети
Запретить высаживать детей из общественного транспорта предложила Динара Закиева
Куанар Базарбаев стал новым главой ДЧС Шымкента
Назначен новый глава ДЧС Шымкента
Казахстан школа падение
Падение школьника с лестницы: общественница осудила решение об увольнении директора
Анастасия Стативкина
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления