Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые дни октября
Астана
30 сентября – переменная облачность, утром и днем временами дождь. Ветер юго-западный, ночью 1-6, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.
1 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
Алматы
30 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
Шымкент
30 сентября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-восточный с переводом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.
1 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
2 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.